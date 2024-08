Dalla Spagna: il Barcellona frena per Chiesa | Problema per la Juventus?

Il Barcellona frena per Chiesa. Manca ancora l'ok definitivo all'operazione, ora per la Juve può esserci un problema.

Voci contrastanti arrivano dalla Spagna. L’ultima, roboante, arriva da Marca, quotidiano sportivo spagnolo. Secondo il media, il Barcellona avrebbe scartato al momento l’idea di di ingaggiare Federico Chiesadalla Juventus, proprio ora che l’operazione sembrava vicina alla chiusura. Nella giornata di ieri infatti l’arrivo dell’italiano in Catalogna era dato per certo, ma l’ok definitivo del Barcellona non è arrivato.

Juventus, il Barcellona si tira indietro per Chiesa | Necessario piazzarlo entro la fine del mercato

Il Barcellona deve ancora risolvere la vicenda Dani Olmo, annunciato come nuovo acquisto per la stagione ma che ancora non può disputare partite ufficiali con i compagni per questioni burocratiche. Le stesse che al momento sembrano all’origine di questa brusca frenata per Federico Chiesa, anche se la domanda sporge spontanea: non lo sapevano sin da subito? In ogni caso, la Juventus ad oggi resta con un problema sul groppone, perché Chiesa è stato messo fuori rosa e il suo ingaggio pesa notevolmente sul bilancio bianconero. Per lui la Vecchia Signora chiede circa 12 milioni di euro, cifra che potrebbe ancora abbassarsi a ridosso della fine del mercato. E a quel punto potrebbero inserirsi società che cercano il colpo last minute.