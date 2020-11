Dalla Spagna: “Sergio Ramos lascerà il Real Madrid”

A riportare la clamorosa notizia di mercato è un amico del difensore spagnolo ospite alla nota trasmissione televisiva spagnola El Chiringuito. Ecco che cosa ha detto

Il nome dell’emittente televisiva El Chiringuito è diventata celebre perchè annunciò per prima il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Questa volta a spaventare i tifosi del Real è il futuro di Sergio Ramos. Il contratto dello spagnolo scade il prossimo 30 giuugno e l’entourage del giocatore non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza. Nel corso della trasmissione l’ospite Cristobal Soria, scrittore e amico del giocatore, ha rivelato il futuro di Ramos. Le sue parole: “Conosco l’ossessione di Sergio, vuole restare al Real Madrid, però lo vedo più fuori che dentro. Per me ha il 20% di possibilità di rimanere e l’80% di andare via.Perez non si è ancora reso conto che Sergio Ramos sarà libero di firmare per un’altra grande squadra europea tra 48 giorni. Questa cosa è incredibile perché parliamo di un giocatore che è più forte oggi che a 25 anni”.