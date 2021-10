Darboe-Roma, avanti insieme fino al 2026: le cifre del rinnovo

È stato trovato nella giornata di ieri l’accordo che prevede il prolungamento del contratto di Ebrima Darboe, il talento gambiano della Roma ha infatti prolungato il proprio contratto con i giallorossi per ulteriori 5 anni ad uno stipendio di circa quattrocentomila Euro stagionali, andando quindi a sostituire l’attuale contratto in essere che scadeva nel giugno 2023 e che rendeva quindi il calciatore una possibile occasione di mercato.

Il direttore sportivo portoghese Tiago Pinto ha stretto l’accordo con gli agenti del classe 2001, Miriam Peruzzi e Giorgio Ghirardi; chiudendo l’operazione che andava avanti da diverso tempo e per il quale il giocatore aveva sempre manifestato la volontà di sigillare la stretta di mano nel più breve tempo possibile con la più classica delle fumate bianche.

L’ufficialità dell’accordo sarà atteso nelle prossime ore presumibilmente dopo la partita che vedrà impegnati i capitolini nella ostica trasferta di Torino contro la Juventus.

Queste le parole dell’ex tecnico dell’Inter José Mourinho che qualche giorno fa si è espresso così nei confronti del giocatore fresco di rinnovo:

“L’anno scorso ha giocato senza pressioni perché Fonseca non aveva alternative e lo ha messo in campo. Quest’anno è diverso, non è più un Primavera e deve sentire quel senso di responsabilità in più”

Un ulteriore segnale di fiducia da parte del portoghese e di tutto lo staff romanista quindi nei confronti del gambiano che è reputato già un’arma importante per il presente del club ma soprattutto per il futuro.