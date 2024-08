De Rossi-Cristante: che aria tira in casa Roma?

Roma, discussione tra De Rossi e Cristante nell’allenamento odierno

Momento complicato in casa Roma. Dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, che ha già destato non pochi malumori tra i tifosi, arriva la nuova notizia non positiva del diverbio tra il tecnico, Daniele De Rossi, e il centrocampista, Bryan Cristante. Parole pesanti, stando a quanto riferisce Il Messaggero, causate da un pallone non recuperato dal numero 4 della Roma. La mancata risposta del calciatore, rimasto impassibile una volta persa palla, avrebbe scaturito la reazione dell’allenatore e il conseguente battibecco tra i due. Il club capitolino, che ha provato a minimizzare quanto avvenuto, ha parlato di normale discussione, ma, a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus a Torino, la situazione è tutt’altro che serena.