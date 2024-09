De Rossi: “Importante uscire con punti, ma non è stata una bella partita. Sul mercato inserito giocatori molto buoni”

Buon punto per la Roma di De Rossi, che esce con uno 0-0 dall’Allianz Stadium contro la Juventus. E proprio l’allenatore giallorosso, soddisfatto della prova dei suoi, ha parlato al termine della gara ai microfoni di Sky Sport.

De Rossi: “Dovbyk fa paura a tutti quanti”

Queste le parole del tecnico giallorosso:

Partita intensa e fisica. Eccellente prestazione difensiva ma è mancata qualità davanti. “Per noi era importante fare una partita concreta. Siamo rimasti compatti dopo averla persa contro l’Empoli. E’ un periodo pieno di pressioni. Importante fare una bella prestazione e uscire con punti. Ora possiamo lavorare. Sappiamo chi siamo e chi saremo, è finito il mercato. È un buon punto di partenza. Non è stata una bella partita, potevamo fare meglio con la palla ma la Juve ha giocatori incredibili”.

C’è un problema di comunicazione con Dovbyk. “Lui fa paura a tutti quanti, Motta gli ha lasciato Bremer e Gatti tutta la partita e noi eravamo più liberi sui quinti ma non siamo stati pericolosi. L’ha preparata bene e gli ha lasciato addosso due difensori. Non è questione di comunicazione. Ora arriveranno tanti gol ne sono sicuro”.

Ho visto una Roma con molto spirito. Sei convinto che lotterete per lo Scudetto in poco tempo? “Non intendevo in questa stagione, era riferito al mercato. Sono stati inseriti giocatori molto buoni ma non se ne possono prendere 15 ogni volta. Non abbiamo una forbice così grande con le squadre più forti anche se ora ci sono squadre nettamente più forti di noi”

Hai fatto scelte nette. Potevate osare un po’ di più? Quanto tempo ci vuole per vedere personalità? “Hai colto una sfumatura importante. Con l’Empoli abbiamo fatto i primi 9 minuti molto bene nella loro metà campo. Poi abbiamo rischiato di prendere gol e ci siamo impauriti. Uguale oggi. Eravamo partiti bene e poi ci siamo impauriti. Dobbiamo lavorare sui nostri concetti, dobbiamo andare nello spazio anche se ci fanno 10 tiri in porta. Dobbiamo mettere le nostre letture davanti alla paura. Non dobbiamo avere timore. In questi momenti bisogna analizzare però che al 94esimo c’era Shomurodov che pressava il portiere, spirito eccezionale. Bisogna tenere la barra dritta quando soffriamo perché la paura ci fa soffrire ancora di più”.