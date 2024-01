Dedic-Roma: solo una suggestione? | Così parlava a novembre dei giallorossi

In questi minuti nella Capitale si parla dell’interesse della Roma per Dedic, terzino destro bosniaco classe 2002 del Salisburgo. Il calciatore sarebbe sul taccuino di Tiago Pinto da tempo e l’uscente GM giallorosso vuole regalare quest’ultimo acquisto alla squadra. Operazione difficile visti i costi elevati del cartellino del ragazzo, circa 20 mln di Euro, ma difficili erano anche le operazioni Angelino e Baldanzi.

Tiago Pinto su Dedic per completare il mercato di Gennaio.

Al calciatore era già stato chiesto in merito all’interesse della Roma nei suoi confronti prima del match di Champions League contro l’Inter dell’8/11/23. Ecco le parole di Dedic rilasciate durante la conferenza stampa pre-partita in quell’occasione:

“Della Roma non so assolutamente niente, ma la serie A è un campionato di alto livello e interessante per un giovane come me. Ma la mia concentrazione è tutta sul Salisburgo on questo momento: la gara di domani è la cosa più importante (si riferiva alla sfida dell’indomani con l’Inter, ndr.).”