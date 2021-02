Del Piero ricoverato a Los Angeles | Gli aggiornamenti

L’ex numero 10 della Juve ricoverato a Los Angeles

L’ex calciatore della Juventus Alex Del Piero è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles. Non sarebbe nulla di grave per l’ex numero 10 bianconero, (come riportato da sportmediaset alle ore 8.11 di questa mattina) sarebbe stato messo ko dai dei “semplici” calcoli renali. Queste le parole di pinturicchio: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male”.

Colica renale per Del Piero

Dagli states arrivano notizie rassicuranti, non dovrebbe esser nulla di preoccupante per l’ex calciatore di Juve e Nazionale, solo una colica renale. Dolore e spavento per l’ex bianconero ma nulla di grave. La redazione di sportpaper augura ad Alex una pronta guarigione.