La partita di ieri ha lasciato brutti ricordi in casa Milan considerato ora che i rossoneri devono fare i conti sia con gli infortuni che con il momento no visto che ieri gli episodi di Giroud, Jovic e Maignan non hanno girato.

Champions League, si deciderà tutto in Inghilterra

Qualificazione in salita per i rossoneri che ora si qualificheranno in Champions League solo se mercoledì 13 dicembre supereranno in Inghilterra il Newcastle dell’ex Tonali considerato che ora la squadra di Pioli si trova al 4 posto con appena 5 punti.