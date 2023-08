Denuncia dopo Juve-Bologna: “Ci hanno tolto una vittoria certa”

Fenucci tuona e attacca gli arbitri

Il dirigente del Bologna Fenucci tuona: “Sono amministratore delegato da 25 anni, non penso mi abbiate visto spesso a parlare di arbitri – ha detto a DAZN l’amministratore delegato Claudio Fenucci -. Questa è l’occasione, faccio i compimenti alla mia squadra che ha fatto una partita di grande livello. Un errore arbitrale clamoroso ci ha tolto una vittoria certa, visto che c’era un rigore e il rosso. Sono qui anche a difesa della squadra e di una tifoseria per quella che sarebbe stata una vittoria non banale per Bologna”.