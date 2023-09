Di Francesco sulla Roma: “Sono stato esonerato mentre ero in Champions. Lukaku attaccante di livello”

Intervistato da Dazn, Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone è tornato della sua esperienza alla Roma, dato che i giallorossi saranno uno dei prossimi avversari della squadra del tecnico abruzzese.

Di Francesco: “Roma avversario difficile da affrontare”

Queste le sue parole: “Io sono caratterialmente un po’ particolare e le responsabilità sono mie. A Roma, sono stato esonerato mentre ero a ridosso della Champions ma il mio carattere mi porta ad avere dei difetti”.

Sulla stagione della Roma: “Nonostante avesse un solo punto in classifica, c’era molto entusiasmo nell’ambiente e l’abbiamo vinto contro l’Empoli. La Roma è molto difficile da affrontare, soprattutto dopo aver inserito un attaccante di altissimo livello come Lukaku. Non è partita benissimo, con alcuni giocatori non al meglio ma, non appena i giallorossi entreranno in condizioni, saranno molto difficili da affrontare”.