Di Lorenzo-Juve, Conte non cambia la sua posizione | Trasferimento saltato?

Antonio Conte ritiene fondamentale Di Lorenzo per il nuovo progetto del Napoli nonostante il capitano azzurro abbia già ribadito a più riprese di voler essere ceduto e, più precisamente, alla Juventus che ha bisogno di acquistare un terzino per il gioco di Thiago Motta. Il tecnico salentino, però, ha chiesto alla società che Di Lorenzo non vada ceduto per nessun motivo.

Conte ribadisce il no per Di Lorenzo, cosa succede ora?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società partenopea potrebbe costringere il giocatore a rispettare il contratto in scadenza nel 2028 sperando nella cura Conte di recuperare Di Lorenzo dal punto di vista mentale.