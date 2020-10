Diletta Leotta si trasferisce a Roma, la decisione spiazza i fan: “È arrivato anche lui”.

Diletta Leotta, la giornalista sportiva di DAZN attualmente sembra aver lasciato Milano per trasferirsi momentaneamente o per un breve periodo nella capitale, Roma. L’annuncio arriva dalla stessa giornalista in una storia di instagram durante la trasmissione a radio 105: “Ciao ragazzi, in questi giorni sto andando in onda da Roma. Per non lasciarmi sola è arrivato anche lui”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> È stata la coppia che ha infiammato l’estate

Diletta Leotta, la decisione spiazza i fan: “È arrivato anche lui”

Il famoso “Lui” è Daniele Battaglia, compagno di trasmissione a Radio 105. Ad oggi nulla è chiaro, per il momento la Leotta si gode il suo soggiorno in uno dei lussuosi alberghi della capitale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: il battesimo della figlia Isabel