Diretta Live, Europei: Italia-Austria

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

120’+1 Finisce qui. L’Italia passa ai quarti di finale

120’+1′ Viene segnalato un minuto di recupero

120‘ Punizione per l’Italia, fallo su Di Lorenzo. Giallo per l’austriaco

119‘ Squadre molto stanche, ma non mollano. Ci prova ancora la formazione di Foda

118‘ Rimessa per l’Italia, recupera l’Austria che riparte

117‘ Punizione per l’Italia, fallo su Belotti

116‘ Riparte l’Italia con Donnarumma

114′ GoOOOOOOOLLLL!!! L’Austria accorcia le distanze con Kalajdzic

113‘ Occasione per l’Austria, Schaub

112‘ Tiro di Belotti, la barriera blocca. Riparte l’Austria

111‘ Belotti verso la porta avversaria, viene fermato. Punizione. Belotti sulla palla

110‘ Occasione per l’Austria con Gregortsch

108‘ Esce Insigne, entra Cristante

107‘ Gregoritsch prova il tiro dalla distanza, Donnarumma non si fa sorprendere

105‘ Si riprende con il secondo tempo supplementare. Palla alla Svizzera

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

106‘ Fine primo tempo supplementare

105’+1′ Un minuto di recupero

105′ GOOOOOLLLLLL!!!! Pessina!!! Su azione tra Spinazzola e Acerbi

104‘ Tiro all’incrocio dei pali, Bachmann manda in angolo

103‘ Sulla palla c’è Insigne

102‘ Contropiede dell’Italia, con Belotti ma subisce fallo. Punizione dai 25 metri

101‘ Austria in area di rigore, Donnarumma blocca il pallone

100‘ Punizione per l’Austria. Alaba innesta il gioco

99‘ Gli azzurri provano a cercare spazi, l’Austria recupera con Alaba

97‘ Insigne recupera una rimessa laterale

95′ Goooooooooolllll!!!! FEDERICO CHIESA

93‘ L’Austria fa pressing, cerca il gol

90‘ Si riparte dai tempi supplementari. Altri 30 minuti di occasione per le due squadre che proveranno a cercare la qualificazione ai quarti

SECONDO TEMPO

90’+5′ Nulla di fatto in questi 90 minuti regolamentari, Italia-Austria vanno ai tempi supplementari

90‘ Vengono segnalati 5 minuti di recupero

89‘ Riprende il gioco, punizione per l’Italia

88‘ Gioco fermo, Baumgartner ha problemi fisici. Cambio. Entra Schoff

86‘ Marcel Sabitzer lascia partire un missile che viene però bloccato da uno dei difensori. Bel tentativo.

83‘ Doppio cambio per Roberto Mancini: dentro Belotti al posto di Immobile; Chiesa rivela Berardi

80′ Occasione per l’Austria, Bonucci manda in angolo. Occasione per la formazione di Foda

79‘ Riparte ancora l’Austria molto velocemente. Pressione nei confronti dell’Italia. Perde palla l’Austria, riprende Immobile

78‘ L’Austria prova a ripartire, non trova spazio

76‘ Si riprende

Ecco l’arbitro dopo il consulto col VAR. Niente rigore! Non c’è stata infrazione secondo il direttore.

Gioco fermo, l’arbitro Anthony Taylor deve aver ricevuto una segnalazione dal VAR per il rigore reclamato in precedenza da Austria . Vediamo se sarà assegnato!

75‘ Stefan Lainer va a terra dopo un contatto in area, ma l’arbitro fa subito segno di proseguire

73‘ Lorenzo Insigne aggancia un preciso passaggio in area e calcia subito, ma molto largo sulla destra.

70′ Marcel Sabitzer si libera per il tiro sul limite e va alla conclusione, che però è da dimenticare, palla molto larga sulla sinistra

68‘ Punizione per l’Italia, Acerbi subisce fallo

65‘ Due cambi per l’Italia: dentro Locatelli al posto di Verratti e Pessina al posto di Barella

Possibile fuorigioco di Aranutovic. Al VAR per convalidare il gol. GOL ANNULLATO

64′ GOOOL! Austria in vantaggio con Arnautovic

62‘ Eccellente tocco di Marko Arnautovic. Arriva su un preciso passaggio filtrante in area e scocca un rasoterra verso il palo destro. Il portiere compie una bellissima parata e si oppone al suo tentativo

60‘ Punizione per l’Italia

59‘ L’Italia riparte dal fondo per provare ad imbucarsi. Barella ci prova sulla destra

58′ L’Austria prova a inserirsi verso l’area di Donnarumma con Laimer, la difesa ferma tutto

56‘ Angolo per gli azzurri. Bonucci di testa, palla fuori

55′ Italia verso la porta avversaria con Spinazzola, Insigne si inserisce, Alaba intercetta. Angolo

53‘ Riparte l’Italia

51‘ Alaba al tiro. Fuori! Pericolo scampato per l’Italia

50‘ Barella punito. Giallo per lui. Barella ammonito per proteste. L’Austria si prepara alla punizione

49‘ Fallo di Di Lorenzo, punizione al limite, molto pericolosa, per gli austriaci. Ammonito Di Lorenzo per l’Italia

48‘ Arnautovic dalla metà campo fino a Donnarumma, Bonucci recupera

STATISTICHE: Nel primo tempo 11-1 i tiri. L’Italia su 11 tiri eseguiti, 2 in porta, 4 fuori e 5 fermati.

46‘ Nessuna delle due formazioni ha subito cambi. In campo con gli stessi 11 del primo tempo

45‘ Si riparte, squadre sul campo. Prima palla per gli Azzurri di Roberto Mancini. VIA!

PRIMO TEMPO

45’+1′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo. Squadre negli spogliatoi

45‘ Viene segnalato un minuto di recupero. Il primo tempo si concluderà con una punizione per l’Italia. Sulla punizione Berardi. Nulla di fatto.

44‘ Italia nell’area piccola dell’Austria, Verratti viene bloccato

43‘ Angolo per l’Italia, Di Lorenzo non riesce a mettere la palla in rete. Riparte l’Austria

42‘ Immobile, gran tiro, ma Bachmann manda fuori. Angolo per l’Italia

40‘ Lorenzo Insigne irrompe nella difesa avversaria ma sfortunatamente per lui gli viene fischiato un fuorigioco.

37‘ Christoph Baumgartner è steso a terra per il precedente contrasto ed è stato chiamato lo staff sanitario

36′ Alaba batte la punizione

35‘ Marco Verratti commette fallo dopo un tacle scivolato. Austria batterà una punizione.

34‘ Fallo in attacco di Ciro Immobile, Anthony Taylor fischia senza esitazione.

32‘ Immobile prova il tiro dalla distanza e prende il palo. Occasione clamorosa!!!

31‘ L’Austria non riesce a trovare la via della porta, Donnarumma recupera palla. Riparte l’Italia con Immobile

30‘ Su errore dell’Italia riparte l’Austria che parte in contropiede

29‘ L’Italia mantiene palla, fallo su Verratti, punizione

28‘ Christoph Baumgartner si lancia in un duro contrasto ma l’arbitro fischia fallo. Riparte l’Italia

STATISTICHE: A metà del primo tempo il possesso palla è 48%-52%

26‘ Italia nella metà campo degli avversari, fa girare palla aspettando l’inserimento

25‘ Angolo per l’Italia. Sulla palla Berardi, la difesa allontana

24‘ Jorginho-Immobile-Verratti, si va verso la porta

23‘ L’Italia costruisce bene ed è sempre nella metà campo avversaria, che si difende bene

22‘ Ancora l’Italia, mette alle strette l’avversario

STATISTICHE: Dopo 20 minuti di gara l’Italia ha eseguito 6 tiri, 2 dei quali in porta. L’Austria soltanto 1.

19‘ Ancora un intervento su Barella, altro cartellino giallo per l’Austria, questa volta tocca a

18‘ Riparte l’Austria, Arnautovic solo verso Donnarumma, tiro troppo alto. Fuori. Rimessa dal fondo per gli azzurri

17‘ Ancora la formazione di Mancini nell’area avversaria, poco incisivi nella conclusione

16‘ Occasionissima per l’Italia, il portiere austriaco nega la gioia agli azzurri

15‘ La formazione di Foda riprende il possesso palla e prova ad inoltrarsi nella metà campo degli azzurri. Italia ben disposta

14‘ Riparte l’Italia, sotto porta va al tiro Insigne, Bachmann para

13‘ Palla all’Austria, prova ad infiltrarsi verso l’area di Donnarumma, Di Lorenzo intercetta

11‘ Grande giocata di Spinazzola e Barella

10‘ Stefan Lainer cerca di passare la palla a Konrad Laimer, ma i difensori azzurr gliela rubano

9′ Riparte l’Italia con Barella, si porta verso la porta di Bachmann, ma viene fermato

6′ Ancora Ciro Immobile!!!! Viene punito per il suo fallo in attacco. Anthony Taylor ha visto bene l’azione e fischia l’irregolarità. Ciro Immobile contesta ma l’arbitro non può tornare sui suoi passi.

4′ Grande giocata dell’Italia verso la porta, ma Immobile controlla male la palla

3′ Austriaci molto aggressivi, gli azzurri provano a contenere gli avversari

2′ Austria subito in avanti con Arnautovic. Fallo del giocatore su Acerbi, giallo per lui

1′ Si parte

Le squadre si dispongono sul campo, in attesa del fischio d’inizio, prima palla per l’Austria

Si procede con l’inno nazionale, inizia l’Austria, poi toccherà all’Italia

Le squadre entrano sul campo

Alle ore 21 di oggi, sabato 26 giugno 2021 a Londra, Stadio Wembley, andrà in scena Italia-Austria, gara valida per gli ottavi di finale degli Europei. La formazione di Mancini affronterà gli uomini di Franco Foda che sono una del rivelazioni di questa competizione.

Gli azzurri sono arrivati primi in classifica a punteggio pieno, vincendo 3 gare su tre; l’Austria ha vinto due gare e ha subito una sconfitta nella fase a gironi, dove si è classificata seconda nel suo Girone C.

I precedenti tra Italia-Austria sono 4: gli italiani hanno vinto tutte le quattro sfide contro l’Austria tra Mondiali e Europei, tutte nella Coppa del Mondo: 1-0 nel 1934, 1-0 nel 1978, 1-0 nel 1990 e 2-1 nel 1998. Indimenticabile l’1-0 del 1990 che segnò l’inizio della favola Schillaci. Nell’agosto 2008 l’ultimo incrocio: pareggio in amichevole per 2-2. Era la prima partita del Lippi-bis. A Nizza gli azzurri andarono in svantaggio di due reti dopo appena 40’, poi la rimonta firmata da Gilardino e da un autogol.

Europei, Italia-Austria: formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

AUSTRIA (4-2-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grlillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Foda.

ARBITRO: Taylor (Ing).

GUARDALINEE: Beswick (Ing) e Nunn (Ing).

IV UOMO: Schärer (Svi).

VAR: Attwell (Ing).

AVAR: Van Boeke (Ola), Betts (Ing) e Kavanagh (Ing)

Europei, Italia-Austria: probabili formazioni

Italia (4-3-3): 21 Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 19 Bonucci, 15 Acerbi, 4 Spinazzola; 18 Barella, 5 Jorginho, 6 Verratti; 11 Berardi, 17 Immobile, 10 Insigne. All.: Mancini.

Austria (3-4-1-2): 13 Bachmann; 4 Hinteregger, 8 Alaba, 3 Dragovic; 21 Lainer, 23 Schlager, 24 Laimer, 10 Grillitsch; 9 Sabitzer; 19 Baumgartner, 7 Arnautovic. All.: Foda

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Tv: ore 21 Rai1 e Sky Sport