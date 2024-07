DIRETTA – Sorteggio calendario Serie A 2024/2025

Inizia oggi la nuova stagione di Serie A, con il sorteggio del calendario per il campionato 2023/2024. Sarà l’Inter campione d’Italia ad aprire la stagione, una stagione in cui difenderà il titolo dalle ambizioni delle concorrenti, che in questo mercato si stanno rinforzando: su tutte, Napoli e Juventus sembrano avere le intenzioni più serie, ma occhio anche a Milan, Atalanta, Roma e Lazio. Bologna e Fiorentina giocano per riconfermarsi ad alti livelli, con due progetti tecnici differenti, e c’é curiosità per le ambizioni del Como.

I criteri per il sorteggio

Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

Nella 1°, nella 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano: analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale;

Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti;

le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano tra loro né incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League e le Società partecipanti alla UEFA Europa Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni UEFA (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate).

Sorteggio calendario Serie A 2024/2025 giornata per giornata

Giornata 1