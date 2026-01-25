Dominio Roma ma continua il tabù con le grandi. Col Milan termina 1-1

Dominio Roma nel primo tempo che trova tante occasioni tra cui una con Malen che si divora al 19′ un’opportunità da 0.50 XG. Serve un super Maignan per mandare le due squadre all’intervallo sul punteggio di 0-0. Al 59′ tegola per Gasperini: si ferma Konè che esce zoppicando per un problema al flessore. Tre minuti dopo ci pensa De Winter su un cross dalla sinistra di Modric dopo un calcio d’angolo battuto corto. Al 73′ la Roma conquista un calcio di rigore per fallo di mano di Bartesaghi: Pellegrini va dal dischetto e non sbaglia. Termina 1-1 il match dell’Olimpico tra Roma e Milan con i giallorossi che agganciano il Napoli al terzo posto mentre il Milan si porta a -5 dall’Inter.
Tabellino del match
Reti: 62′ De Winter, 74′ rig. Pellegrini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Konè (59′ Pisilli), Wesley; Dybala (69′ Pellegrini), Soulè (85′ Venturino); Malen (69′ Vaz). All. Gasperini
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46′ Athekame), Ricci (79′ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68′ Pulisic), Leao (68′ Fullkrug). All. Allegri
Ammoniti: 51′ Rabiot, 55′ Athekame, 70′ Modric, 74′ Maignan