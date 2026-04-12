Due rossi e tre punti: il Genoa la spunta di misura sul Sassuolo (2-1)

Una gara bella, al larghi tratti complicata e viziata dal nervosismo – che porta persino a due cartellini rossi dagli spogliatoi – in cui Genoa e Sassuolo non si risparmiano. Vittoria fondamentale in ottica salvezza per i rossoblù, che la spuntano grazie al gol Ekuban nel finale, che salgono a 36 punti e mettono un’ipoteca sulla salvezza. Cadono i neroverdi di Fabio Grosso, nonostante il buon rientro nella ripresa, fermi a 42 punti.

Genoa-Sassuolo, Malinovskyi la apre con un gran gol

Scoppiettando prima fase di gara al Ferraris di Genova, dove rossoblù e neroverdi danno battaglia durante buona parte della frazione di gioco. Partono bene gli ospiti, pericolosi con Pinamonti e Berardi, in due differenti occasioni, ma è la formazione di De Rossi a passare avanti poco dopo il quarto d’ora con un gran gol di Ruslan Malinovskyi. Il vantaggio del Genoa sopraggiunge al minuto 18 quando l’ucraino, con un tiro da fuori, approfittando della trama organizzata magistralmente da Baldanzi, lascia immobile un incolpevole Murić. Timida la reazione della squadra ospite, che si fa vedere in avanti con il solito Berardi, il più pericoloso dei suoi. Primo tempo che si chiude con il parziale di 1-0 in favore dei liguri.

Genoa-Sassuolo, un rosso per parte e la rete decisiva di Ekuban

Il finale di primo tempo infuocato, con conseguente screzio tra alcuni dei protagonisti in cambio, frutta un rosso per parte alle due squadre: Ellertsson per il Genoa e Berardi per il Sassuolo. Dalla ripresa emergono subito delle difficoltà per i padroni di casa e De Rossi è costretto a stravolgere l’undici titolare con tre cambi a poco dal fischio d’inizio. Tuttavia, dopo undici minuti sono gli ospiti a trovare il pari grazie al tap-in vincente, dagli sviluppi di un corner, di Ismaël Koné. Il Genoa, però, pare risentire del contraccolpo derivante dalla rete avversaria nella fase centrale di tempo e non riesce a rendersi granché pericolosa nella fase fino al momento della svolta: l’ingresso in campo di Messias Jr. Il brasiliano riaccende la gara rossoblù portando con sé una rinnovata vitalità e realizza, con una grandissima giocata, l’assist che porta Caled Ekuban al gol del 2-1 a porta sguarnita. Vince il Genoa, che porta a casa tre fondamentali per vivere con serenità il finale di stagione.