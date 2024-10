Dumfries-Inter: per il rinnovo manca solo la firma dell’olandese

Dopo mesi di dialoghi , finalmente il rinnovo di Denzel Dumfries con l’Inter sembra cosa fatta. Per l’ufficialità manca solo la firma dell’olandese, così quanto riporta Tuttosport.

Tutto fatto per il rinnovo dell’ex Psv.

Inter e giocatore hanno trovato l’accordo per il rinnovo a 4 milioni l’anno più bonus fino al 2028. Il giocatore dopo le richieste economiche alte fatte nei mesi precedenti, si è deciso ad accettare cifre ben più basse. Intervenuto però in conferenza stampa nel prepartita della sua nazionale, Denzel ha mandato un messaggio di insoddisfazione a Simone Inzaghi: l’olandese infatti, pur consapevole della concorrenza di Matteo Darmian, non è affatto soddisfatto del minutaggio che gli è stato concesso dall’allenatore piacentino in questo inizio di stagione. Ad oggi le scelte dell’allenatore neroazzuro sembrano però dettate più da una condizione fisica superiore dell’italiano rispetto a quelle all’olandese.