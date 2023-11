A 17 anni Dybala viene chiamato nella prima squadra dell’Istituto ed esordisce nel secondo campionato Argentino nel 2011. Alla seconda presenza realizza il primo gol da professionista, a 17 anni, 9 mesi e 5 giorni diventa il più giovane marcatore del calcio argentino togliendo il record a Mario Kempes. Viene acquistato dal Palermo. In Serie B è il vero trascinatore della squadra facendo subito tornare in A il Palermo. Nella stagione 2013-14 Paulo raggiunge la doppia cifra, 10 gol. Nel 2015 l’argentino si trasferisce alla Juventus dove iniza alla grande segando in tutte le manifestazioni, dalla Coppa Italia alla Champions League. Dopo 2 anni si mette sulle spalle la maglia numero 10.

Nel 2019 è l’anno della consacrazione. Comincia la stagione diventando il miglior marcatore della storia della Supercoppa Italiana, con quattro centri, e a fine stagione, dopo l’ennesimo scudetto, viene nominato MVP della serie A 2019/20. Giunto alla sesta stagione in bianconero Paulo Dybala diventa vicecapitano e supera Michel Platini nelle marcature con la maglia della Juve. Qualcosa però non va ha il contratto in scadenza e ancora non si parla di rinnovo. La società bianconera decide di cambiare e non rinnova il contratto alla Joya svincolandolo a parametro zero. Nell’estate del 2021, Dybala cerca una nuova sfida e firma con la Roma.Nel 2022 vince la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA, e a novembre i Mondiali in Qatar.