Dybala e Icardi, destini incrociati

Una clamorosa indiscrezione dalla nostra redazione vorrebbe PSG e Juventus in trattativa per un clamoroso scambio, quello tra Dybala e Icardi. Appena riscattato dal Paris Saint Germain per 50 milioni di euro più bonus, Icardi da sempre obiettivo di mercato della Juventus. Il club transalpino pronto a mettere sul piatto il cartellino di Icardi più conguaglio economico per strappare Paulo Dybala ai bianconeri.

Dybala-PSG, assalto decisivo?

Già la scorsa estate il PSG aveva provato a convincere il 10 bianconero per poi arrivare alla fumata nera. La Juve era pronta a cedere l’ex Palermo, a distanza di pochi mesi i francesi tornano alla carica. La Juve ha recentemente dichiarato l’attaccante incedibile, ma nel mercato attuale tutto cambia in poche ore. Dybala-Icardi, clamoroso scambio all’orizzonte?