Dybala regala la vittoria alla Roma contro il Sassuolo, finisce 0-1 al Mapei Stadium

La Roma s’impone per 0-1 a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, nel match valevole per l’8 giornata di Serie A. I giallorossi conquistano la vittoria grazie alla prima rete in questo campionato di Paulo Dybala, arrivata al 16′ del primo tempo; la squadra di Fabio Grosso non si arrende e prova a impegnare la difesa avversaria, tuttavia la squadra di Gian Piero Gasperini amministra bene il gioco e sfiora addirittura il raddoppio con Lorenzo Pellegrini, entrato nella ripresa, fermato solamente dal palo.

La Roma piega il Sassuolo grazie a Dybala

I padroni di casa provano subito a spingersi in avanti con uno spunto molto interessante di Fadera, il quale imbecca Thorstvedt che colpisce di testa ma non inquadra lo specchio della porta. I giallorossi reagiscono con il bell’inserimento di Cristante sul suggerimento di Wesley, ma il vantaggio arriva al 16′ con un’altra incursione del centrocampista italiano il cui destro ribattuto da Muric viene ribadito in rete da Paulo Dybala. La partita prosegue si ritmi piuttosto vivaci, con le due squadre brave a tenere vivo il gioco, ma è la Roma ad avvicinarsi più pericolosamente alla porta: i giallorossi prima ci provano con la conclusione da fuori di El Aynaoui, poi su punizione Dybala colpisce l’esterno della rete.

Nella ripresa il Sassuolo parte molto bene e nell’arco di due minuti conclude verso la porta, senza successo, prima con Kone e poi con Pinamonti. La squadra di Grosso spinge e ancora il centravanti degli emiliani si rende pericoloso nell’area avversaria, ma la più grande occasione della ripresa capita sui piedi di Pellegrini al 68′, entrato al posto di Cristante: Dovbyk scambia con il centrocampista che entra in area e prova a sorprendere Muric con il pallonetto, tuttavia il pallone si stampa sul palo. Al 77′ è Wesley a impegnare seriamente il portiere avversario con una bella conclusione su assist di Manu Kone, tuttavia il portiere la mette in angolo; qualche minuto dopo il brasiliano ci riprova, ma questa volta spara sul fondo. In pieno recupero, Pellegrini prova la conclusione dalla distanza, ma la palla viene messa in angolo dal portiere; su un’altra conclusione del centrocampista romano, l’arbitro fischia la fine e decreta la vittoria degli ospiti per 0-1.

Sassuolo-Roma, il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (39′ Cande), Doig; Thorstvedt (60′ Vrancx), Matic, Koné (81′ Laurienté); Berardi (60′ Volpato), Pinamonti, Fadera (81′ Cheddira). All. Grosso