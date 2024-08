Dybala rifiuta l’Arabia e resta a Roma | E intanto l’argentino sigla una doppietta contro l’Ostiamare

Paulo Dybala vede solo la Roma nel suo futuro. Come scritto da “SkySport.it”, infatti l’ex fuoriclasse della Juventus nella giornata di oggi avrebbe ufficialmente declinato la ricca offerta dell’ Al-Qadsiash, attuale club dell’ex Cagliari Nandez.

Roma, scaduta la clausola della Joya

Altro dettaglio non trascurabile è la scadenza della clausola rescissoria presente del contratto della Joya da 12 milioni per l’estero e 20 per l’Italia, cifra senza dubbio abbordabile se si considera il valore il valore assoluto del giocatore. Da oggi però, chi vorrà Dybala dovrà trattare direttamente con il club giallorosso e a cifre sicuramente più alte rispetto a quelle sopracitate. Dal canto suo, il numero 21 è assolutamente concentrato sulla stagione alla guida di De Rossi. Per lui nella scorsa stagione 39 presenze in cui ha siglato 16 gol e 10 assist. Dopo il test con l’Ostiamare, i giallorossi torneranno ad allenarsi martedì in vista della sfida di domenica contro il Cagliari.