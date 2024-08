Roma, sirene dall’Arabia Saudita per Dybala: la risposta dell’argentino

L’Arabia Saudita è piombata di nuovo sulle tracce di Paulo Dybala. Questa volta però la clausola rescissoria da 12 milioni di euro valida per l’estero è scaduta, quindi ora per chi vorrà l’argentino dovrà trattare con la Roma. Il presidente della federcalcio saudita in questi giorni ha provato a smistarlo in uno dei club della Saudi Pro League, questo sarebbe il secondo tentativo di portare la Joya in Arabia.

Roma, Dybala vuole rimanere in giallorosso

Fino ad oggi Dybala ha sempre voluto rimanere a Roma, e ha declinato ogni tipo di offerta pur di rimanere nella capitale. L’argentino vuole godersi a pieno questa stagione con i nuovi arrivati come Soulè suo connazionale, e della piena fiducia di De Rossi, vuole rimanere per provare a vincere a Roma e cercare di riconquistarsi la nazionale. La Roma rimane spettatrice della questione, questo quanto rivela il Corriere dello Sport.