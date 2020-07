Dzeko resta all’Olimpico

Nonostante le numerose pretendenti come: Juve, Inter e Napoli. La Roma non vuole privarsi del loro numero 9. Ieri l’agente è stato a Trigoria, ma non si è parlato di calciomercato e non si è neanche sfiorata l’ipotesi di un nuovo contratto. Alla Roma non conviene vendere poiché la valutazione di Dzeko e scesa drasticamente negli ultimi 2 anni: da 25 a 11 milioni, certo potrebbero considerare il fattore stipendio togliendosi dal groppone 7,5 milioni.