Dzeko positivo al Covid-19? Notizia infondata

Nelle ultime ore si era diffusa la notizia della positività al Covid-19 del bomber della Roma Edin Dzeko. Notizia assolutamente infondata.

In Serie A si fa la conta degli infortunati ma anche dei positivi o negativi al Covid-19. Ed è caos, come ipotizzabile. Non basta parlare di fuorigioco veri o inesistenti, ci ritroviamo a parlare anche di positivi e negativi. Nelle ultime ore si era diffusa su internet la notizia della ipotetica positività del bomber della Roma Dzeko. Notizia assolutamente infondata e non veritiera.