Fantacalcio – I consigli di formazione per la quinta giornata

Archiviata la settimana Champions tra luci (Inter, Atalanta e soprattutto Juventus) ed ombre (Milan) per le italiane, torna con prepotenza dal tardo pomeriggio di oggi la serie A, con partite di grande importanza e molto attese come il derby di Milano e la sfida tra Napoli e Juventus all’Allianz.

Come detto si parte stasera alle 18,30 con CAGLIARI-EMPOLI. I sardi, ancora a secco di vittorie, affideranno le speranze dell’ex Nicola a Piccoli, Gaetano e Luvumbo; jolly Zortea e Zappa. L’Empoli risponderà con Colombo, Esposito e Gyasi. Dopo i quattro gol subiti contro il Napoli chissà che non possa essere la giornata del riscatto per Scuffet.

Alle 20,45 bella sfida tra VERONA-TORINO che hanno iniziato piuttosto bene questa stagione, pur coi rispettivi valori ed obbiettivi. Per il Verona punteremmo su Lazovic, Kastanos e Tengstedt; dalla panchina occhio a Mosquera. Per gli ospiti fari accesi sulle prestazioni del solito Zapata al quale aggiungiamo Ilic, Adams e, un po’ a sorpresa, Linetty.

Sabato alle 15.00 si parte con VENEZIA-GENOA. Di Francesco comincia ad avere necessità di far punti per evitare l’ennesimo esonero; i tre punti servirebbero come il pane e per ottenerli i nomi sui quali puntare potrebbero essere quelli di Pohjampalo, Oristanio e Busio. Gilardino invece avrà in Pinamonti e Vitinha i suoi punti di forza. Da non sottovalutare le possibilità di Malinovskyi e Martin tra i grifoni e di Duncan per i lagunari.

Alle 18.00 grande big match a Torino tra JUVENTUS e NAPOLI. I bianconeri sperano di avere finalmente al massimo i nuovi acquisti, specie Koopmeiners e Nico Gonzalez; ma segnali importanti si attendono anche da Vlahovic. Jolly per Bremer o Gatti. In casa Napoli logico puntare su Lukaku e Kvaratskhelia ma noi segnaliamo anche Mc Tominay (anche se partirà dalla panchina) e Neres che ha cominciato alla grande la sua avventura partenopea.

Per una volta lasceremmo fuori Di Gregorio la cui imbattibilità è a rischio.

Il sabato si chiuderà con la sfida tra LECCE e PARMA. I salentini avranno in Krstovic, Oudin e Dorgu le loro punte di diamante. A loro aggiungiamo Gaspar e Rebic. Tra gli uomini di Pecchia scegliamo invece Man, Bonny e Cancellieri, senza tralasciare Bernabè e l’ex Almqvist. In ottica modificatore da non trascurare Falcone.

Domenica a pranzo la FIORENTINA cercherà di spezzare l’incantesimo stagionale che la vede ancora a secco di vittorie ma non avrà nella LAZIO un cliente facile. Tra i viola Kean in grande spolvero, Gudmundsson all’esordio in maglia gigliata e Colpani saranno gli assi nella manica di Palladino. Baroni risponderà con Dia, Zaccagni e Tavares. Occhio alle sorprese che potrebbero rispondere ai nomi di Sottil e dell’ex Cataldi per i padroni di casa, di Isaksen e Noslin per la formazione biancoceleste.

Alle 15,00 interessante la sfida tra MONZA e BOLOGNA, entrambe finora andate a corrente alternata e senza mai essere riuscite ad incamerare i tre punti. Per i biancorossi puntiamo su Djuric, Caprari e Maldini mentre per i felsinei i nomi caldi ci sembrano quelli di Orsolini, Fabbian e Castro. I due portieri potrebbero essere presi seriamente in considerazione al pari di Mota e Pobega.

Alle 18,00 la ROMA post terremoto De Rossi, si metterà alla prova contro l’attuale e sorprendente capolista UDINESE. Nei giallorossi ovviamente Dybala, Dovbyk e Pellegrini saranno gli uomini più attesi; non dimentichiamo Soulè e Mancini. Per i friulani la coppia Lucca-Thauvin andrà affiancata da Brenner e Bijol.

Alle 20,45 l’attesissimo derby meneghino con Fonseca quasi all’ultima spiaggia. I rossoneri punteranno su Morata, Pulisic e Leao. Nell’INTER saranno Lautaro, Thuram e Barella i punti di forza. Tra i nerazzurri giochiamo la carta jolly Frattesi mentre per il MILAN puntiamo anche su Theo Hernandez.

Sempre alle 20,45 ma di lunedì, l’ultima gara di giornata tra ATALANTA e COMO, derby lombardo con i padroni di casa nettamente favoriti. I nomi: Retegui, Lookman, De Ketelaere e Ederson da una parte, Cutrone, Da Cunha e Paz dall’altra. Si potrebbe puntare anche su Carnesecchi.