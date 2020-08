10 migliori giocatori del decennio

Il pallone non si ferma mai e a ogni nuova stagione si vedono nuove star emergenti sull’erba verde. Visto che viene considerato come forma d’intrattenimento, il calcio così come la roulette non perderanno mai i tifosi. Di Infatti, La Roulette Italia è cresciuta molto in popolarità nell’ultimo periodo, grazie alla possibilità di poter giocare online: facile, veloce e innovativo.

A dire il vero, in questo ultimo decennio ci sono state tante novità, principalmente in ambito calcistico. E per rendere omaggio a questo sport che ci appassiona così tanto abbiamo deciso di creare una lista con i migliori calciatori che si sono distinti negli ultimi 10 anni.

10. NEYMAR

Insieme a Messi, Iniesta, Xavi, Daniel Alves e Luis Suárez, con il Barcellona ha vinto la UEFA Champions League nel 2014/15 ed è diventato il principale calciatore del mondo. Nel 2015 è stato finalista per il Pallone d’Oro FIFA.

Nel 2017 è stato venduto al Paris Saint Germain per una cifra da record (222 milioni di euro!). Nello stesso anno, è stato per la seconda volta uno dei tre finalisti al premio FIFA come miglior giocatore al mondo.

9. ZLATAN IBRAHIMOVIC

È stato classificato come il quarto miglior giocatore al mondo dal World Soccer nel 2013. Fa parte del gruppo dei vincitori del Golden Foot Award, ricevuto nel 2012.

Nella categoria FIFA Ballon d’Or 2013, ha vinto il FIFA Ferenc Puskás Award, assegnato al goal più bello dell’anno. Ha anche vinto la Coppa del Mondo 2009 con il Barcellona.

8. WAYNE ROONEY

Ha vinto cinque volte il “giocatore del mese” per la Premier League, un record che detiene insieme a Steven Gerrard. È arrivato quinto per il Pallone d’Oro FIFA 2011. Nel 2017, Rooney ha segnato il suo 249esimo gol con la maglia dello United ed è diventato il marcatore del suo club insieme a Sir Bobby Charlton.

Ha vinto la Champions League e la Coppa del Mondo nel 2008.

7. XAVI HERNANDEZ

Xavi è stato scoperto nel Barcellona e ha trascorso la maggior parte della sua carriera lì.

In 17 anni nella squadra, ha vinto 8 titoli nel Campionato Spagnolo, 3 in Coppe del Re, quattro in Champions League e due nella Coppa del Mondo.

È stato finalista per il premio come miglior giocatore al mondo dalla FIFA nel 2009, 2010 e 2011.

6. LUIS SUAREZ

Con la determinazione, amore per il calcio e tante polemiche, Luis Suarez è uno dei grandi marcatori dell’era moderna e il più grande marcatore nella storia della squadra uruguaiana, con 45 gol.

Ha vinto una Champions League e un Mondiale con il Barcellona.

5. MANUEL NEUER

Conosciuto in tutto il mondo per le sue ottime doti tale forza, precisione nella distribuzione della palla, comando dei movimenti in area e uno stile di gioco flessibile e veloce che anticipa gli attaccanti avversari, lui viene considerato da molti come uno dei migliori portieri al mondo.

Ha vinto sei volte il campionato tedesco, un Mondiale ed è stato eletto miglior portiere del mondo per due volte.

4. ANDRÉS INIESTA

Iniesta è stato scoperto nel Barcellona e ha trascorso la maggior parte della sua carriera lì..

In 16 anni nella squadra, ha vinto 9 titoli del campionato spagnolo, 6 Coppe del Re, 4 Champions League e tre Coppa del Mondo.

Possiede una fantastica visione di gioco e fa dei passaggi estremamente precisi, perciò è considerato il più grande giocatore spagnolo di tutti i tempi e uno dei migliori centrocampisti nella storia del calcio mondiale.

3. THOMAS MÜLLER

Nella sua prima stagione è stato votato come miglior giocatore under 23 del Campionato Tedesco ed è entrato in Nazionale. Questi risultati lo hanno portato a giocare nei Mondiali del 2010, dove ha segnato cinque gol in sei partite con la Germania, che ha vinto il terzo posto.

2. CRISTIANO RONALDO

Considerato spesso uno dei giocatori migliori e più completi al mondo, Ronaldo detiene il record d’indicazioni come miglior giocatore al mondo, per un totale di 8 nomine: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

È anche il più grande marcatore nella storia del Real Madrid, dove è uno dei più grandi idoli, con 450 gol e della Nazionale Portoghese con 85 gol. Ha vinto 5 volte la Champions League e 4 volte i Mondiali.

1. LIONEL MESSI

Nella disputa tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dobbiamo riconoscere che l’argentino vince. Secondo l’opinione della stragrande maggioranza degli esperti sportivi , la sua qualità tecnica, i movimenti, la velocità, l’abilità nella gamba sinistra e il lavoro di squadra lo rendono uno dei migliori calciatori di tutti i tempi.

Messi ha 5 Palloni d’Oro, è stato cinque volte il capocannoniere della Champions League e ha vinto tre volte la Coppa del Mondo.