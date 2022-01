Ecco la griglia degli ottavi di Champions League: Juventus e Inter contro Villarreal e Liverpool

Sono tantissimi gli italiani che sognano una finale come quella del 2003 quando a sfidarsi per la coppa più prestigiosa d’Europa furono Milan e Juve, purtroppo questo desiderio rimane un’utopia quasi irraggiungibile, perché i sorteggi degli ottavi hanno riservato delle sorprese non beffarde alle italiane, anche se non tutto è già stato scritto e il pallone disegna traiettorie spesso imprevedibili.

Inter – Liverpool

I Reds fanno parte del trio delle meraviglie (insieme a Bayern Monaco e Ajax) che ha saputo vincere 6 gare su 6 qualificandosi agli ottavi a punteggio pieno. Prima di quest’anno soltanto 7 squadre erano riuscite nell’impresa in tutta la storia della Champions, un dato statistico che la dice lunga sul livello qualitativo altissimo delle squadre di quest’anno.

La banda di Klopp ha reso possibile il passaggio dell’Inter dalle quote di Serie A in cui è favorita alle quote Champions che indicano le migliori statistiche della compagine inglese. Occorre un miracolo a Inzaghi per passare il girone ma se ciò avvenisse il cammino delle gare successive risulterà sicuramente in discesa.

Villarreal – Juventus

Max Allegri ha tutte le carte in regola per passare il girone, se non fosse che davanti si troverà la squadra vincitrice sia della scorsa Europa League che dell’ultima Supercoppa Europea. Mister “Vittoria a corso muso a trazione under 2,5” dovrà immaginarsi ogni singolo dettaglio dei due match, il suo enorme vantaggio è il ritorno all’Allianz Stadium di Torino, gara determinante per la crescita del sogno Champions.

PSG – Real Madrid

Questo è un match infuocato fra Pochettino e Ancelotti, una partita a scacchi fra due grandissimi tecnici.

Atletico Madrid – Manchester United

Suarez contro CR7, come ai tempi del derby spagnolo, questa partita sarà una delle gare clou degli ottavi, impossibile da pronosticare improbabile da leggere, proprio perché si alternano campioni di fama mondiale e due allenatori che la sanno lunga. Il Cholo ha due finali perse da vendicare negli ultimi anni e CR7 vuole vincere l’ennesima Champions dopo il fallimento degli anni passati in chiave europea con la Juventus.

Le altre squadre favorite per superare gli ottavi

Bayern Monaco, Manchester City e Chelsea hanno un calendario più facile e sono favoritissime anche secondo le quote dei bookmakers, la sfida fra Ajax e Benfica dovrebbe terminare a favore degli olandesi ma non senza difficoltà, in fondo la squadra portoghese possiede tutte le carte in regola per giocarsela. Anche in Chelsea – Lilla i bookmakers favoriscono gli inglesi che non dovrebbero affrontare troppi problemi per portare a casa il risultato, una Champions entusiasmante quella di quest’anno e tutta da vedere.

Le squadre favorite per la vittoria finale

Su tutte, le quote favoriscono il Bayern Monaco che è una corazzata indistruttibile e lo sta dimostrando, seguono PSG per il suo organico interstellare e Manchester City per la qualità di gioco di Mister Pep Guardiola. Fra le squadre che probabilmente arriveranno più vicino possibile alla finale ci sono Liverpool, Juventus, Chelsea e una fra Atletico Madrid o Manchester United.