Fantacalcio – Consigli di formazione per la sesta giornata

Mandata in archivio la settimana dedicata all’Europa League (e alla Coppa Italia…), si torna in campo già da stasera per la sesta giornata del nostro massimo campionato, con un pensiero però agli impegni europei programmati per tutte e tre le competizioni continentali a partire da martedì. Occhio dunque al possibile turnover da parte delle formazioni impegnate nelle Coppe.

MILAN-LECCE apre il turno alle 20,45. Nei rossoneri è molto in forse Morata quindi daremmo spazio all’ex romanista Abraham; con lui Leao, Theo Hernandez e naturalmente Pulisic. Occhio a Loftus Cheek annunciato in posizione più avanzata. Per il Lecce confermiamo la fiducia in Krstovic senza tralasciare l’ex Rebic e, dalla panchina, Oudin.

Sabato alle 15,00 l’INTER sarà chiamata a dimostrare che il derby è stato solo un incidente di percorso, ma farlo sul campo dell’UDINESE non sarà semplicissimo. Assente per infortunio Barella, spazio quindi a Frattesi, Thuram e Lautaro (anche se potrebbe non giocare dall’inizio); ci teniamo una carta anche per Zielinski e Calhanoglu. Per i padroni di casa va tenuto conto dello stato di forma di Thauvin, al quale affianchiamo Lucca e Brenner. Asso nella manica per Zarraga.

Anche la JUVENTUS deve dare un segnale ed alle 18,00 ci proverà al Ferraris, a porte chiuse, contro il GENOA un po’ altalenante di Gilardino. Vlahovic deve segnare. Per noi piedi “caldi” anche per Yldiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez. Tra i grifoni occhio a Pinamonti, Vitinha e Zanoli. Con zero reti incassate fin qui, Di Gregorio diventa un “must”.

Interessante alle 20,45 la sfida BOLOGNA-ATALANTA. Entrambe non sono partite col piede giusto in questa stagione e necessitano di una vittoria. Per riuscirci Italiano dovrebbe puntare ancora su Castro, Orsolini e Fabbian, mentre per il furente Gasp saranno Lookman, Retegui e Bellanova le frecce più acuminate.

Dopo la sconfitta del Franchi la LAZIO è di nuovo di scena all’ora di pranzo, stavolta sul campo del TORINO capolista in solitaria dopo 47 anni. Per Baroni la possibilità di schierare di nuovo il tandem Castellanos-Dia. Aggiungiamo Zaccagni e Tavares. Vanoli punterà naturalmente sulla coppia Zapata-Sanabria con Adams pronto al subentro.

Alle 15,00 COMO-VERONA. Entrambe al momento in buona forma anche se il Como sembra più lanciato dopo la vittoria nel derby lombardo mentre gli scaligeri nelle ultime settimane hanno un po’ frenato. Per i lariani puntiamo su Paz, Cutrone e Strefezza. Menzione particolare per Sergi Roberto. Fra gli uomini di Zanetti invece vediamo bene Tengstedt, Mosquera e Lazovic.

Sempre alle 15,00 la ROMA riceverà il VENEZIA. Tra i giallorossi Dovbyk sta diventando una sentenza; insieme a lui puntiamo sul primo acuto di Soulè e sul buon momento di Baldanzi; nei veneti spazio a Pohjampalo, Busio e Oristanio. Svilar può risultare importante in chiave modificatore.

Alle 18,00 derby toscano tra EMPOLI e FIORENTINA. I padroni di casa avranno i loro punti di forza in Esposito, Colombo e Gyasi ma noi punteremmo anche sul giovane Anjorin alla sua seconda titolarità. Per Palladino ovviamente spazio a Gudmundsson, Kean e Colpani. Carta Jolly per Gosens e Quarta.

Ultima gara della domenica alle 20,45 tra NAPOLI e MONZA. Conte non avrà Meret ma Caprile è un ottimo sostituto e potrebbe essere valido anche per il modificatore; in avanti ovviamente i pezzi forti saranno Lukaku, Kvaratskhelia e Neres. Mc Tominay da non sottovalutare. Per Nesta le speranze di uscire indenne dal Maradona saranno affidate a Djuric, Maldini e Pessina.

Lunedì sera chiuderà il turno la sfida tra PARMA e CAGLIARI in campo al Tardini alle 20,45. Parmensi con Bonny, Man e Mihaila sugli scudi, mentre per Nicola spazio a Piccoli, Marin e Zortea.