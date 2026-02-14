Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
domenica, Febbraio 15, 2026
Ederson e Zalewski fanno volare l’Atalanta a -4 dalla Champions (0-2). Lazio, addio Europa?

L'Atalanta batte la Lazio e vola a -4 da Juve e Roma

Matteo Capone
serie a enilive 2025 20226: lazio vs genoa
DANIEL MALDINI IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

L’Olimpico deserto fa da cornice a un match che fa da antipasto alle semifinali di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. I nerazzurri trovano un gol per tempo, al 41′ su rigore Ederson e Zalewski al 60 con un gran tiro da fuori area, e battono gli uomini di Sarri riportandosi a -4 dalla Champions in attesa di Inter-Juve e Napoli-Roma. Il ko abbassa il morale della Lazio dopo i pareggi con Juve e Bologna in trasferta con quest’ultimo che è valso l’accesso alla Coppa Nazionale. È una sconfitta che potrebbe ufficiosamente sancire la fine della corsa all’Europa per i biancocelesti visto che il Como settimo ha una partita in meno e si trova a un distacco di 8 punti.

Tabellino del match

Reti: 41′ rig. Ederson, 60′ Zalewski

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46′ Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67′ Rovella), Taylor (79′ Cancellieri); Isaksen (88′ Dia), Maldini, Noslin (67′ Ratkov). All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (46′ Koussounou), Djimsiti, Ahanor (25′ Kolasinac); Zappacosta (83′ Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic (46′ Raspadori), Zalewski (70′ Sulemana); Krstovic. All. Palladino

Ammoniti: 10′ Scalvini, 12′ Ahanor, 74′ Bernasconi, 78′ Taylor,  90′ Djimsiti

