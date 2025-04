Eintracht Francoforte – Tottenham, le probabili formazioni e dove vederla

L’Eintracht Francoforte ospita il Tottenham nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le squadre ripartono dall’1-1 dell’andata e arrivano a questa partita vogliose di raggiungere le semifinali. Toppmoller punta sul 4-2-3-1 affidandosi all’estro di Gotze sulla trequarti oltre che a Larsson e Bahoya, mentre ci sarà Ekitike al centro dell’attacco. Postecoglu, invece, propone un 4-3-3 con Bergvall, Maddison e Bentancour a centrocampo; in attacco spazio a Johnson, Solanke e Son. La partita, in programma giovedì 17 aprile alle 21:00, verrà trasmessa su Sky; sarà possibile vederla in streaming su Sky Go e NOW.

Eintracht Francoforte – Tottenham, le probabili formazioni

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Kaua Santos; Kristensen, Theate, Koch, Brown; Shkiri, Tuta; Gotze, Larsson, Bahoya; Ekitike. All. Toppmoller.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Bergvall, Maddison, Bentancur; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou.