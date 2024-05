El Kaabi spegne i sogni di gloria della Fiorentina (1-0 d.t.s) | Conference all’Olympiacos

Viola di nuovo sconfitti per il secondo anno di fila

Grazie alla rete di El Kaabi al 115′, l’Olympiacos batte 1-0 la Fiorentina e si aggiudica la Conference League. La squadra di Italiano ci prova subito a segnare con Milinkovic anche se la rete viene annullata dal Var.

Viola ancora KO | Italiano lascia con l’amaro in bocca

Risponde poi quella greca che sfiora più volte il vantaggio così come una doppia occasione capitata a Bonaventura. Nel secondo tempo Mendilibar e Italiano si giocano le carte Nzola e Jovetic, grande ex della gara con la gara che finisce ai tempi regolamentari. Ed è proprio lì che l’Olympiacos si aggiudica la gara grazie alla rete di El Kaabi che al 115′ beffa i viola per il secondo anno di fila.

Tabellino di Olympiacos-Fiorentina:

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Carmo, Retsos, Ortega (91′ Quini); Iborra, Hezze; Fortounis (dal 26′ st Jovetic), Chiquinho (dal 32′ st Horta), Podence (1′ sts Masouras); El Kaabi (dal 17′ st El Arabi). A disp.: Jovetic, Horta, Quini, Masouras, El Arabi. All. Mendilibar

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi (1′ sts Ranieri); Bonaventura (dal 37′ st Barak), Arthur (dal 29′ st Duncan); Mandragora; Nico Gonzalez (1′ sts Beltran), Belotti, Kouamé (dal 37′ st Ikoné). A disp.: Christensen, Lopez, Beltran, Ikoné, Ranieri, Nzola, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Parisi, Barak. All. Italiano

Reti: 11′ sts El Kaabi

Ammoniti: Podence, Martinez Quarta, Kouamé, Jovetic, Biraghi, El Kaabi

Recupero: 1′ pt, 7′ st