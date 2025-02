La Figc si prepara al voto. Il presidente Gabriele Gravina ha informato il Consiglio Federale della decisione di convocare per il prossimo 3 febbraio l’assemblea per il rinnovo delle cariche a Roma presso l’Hotel Cavalieri A Waldorf Astoria.

Elezioni Figc il 3 febbraio 2025, è ufficiale

C’è dunque una data ufficiale, in attesa di capire se Gravina si candiderà nuovamente per quello che sarebbe il suo terzo mandato. Gravina, sulle prossime elezioni: “Non sono insensibile ai dati, non mi sto facendo corteggiare. So di avere numeri importanti, la certezza del risultato c’è, il problema è un altro: capire se ci sono i presupposti per guidare la Federazione con una serenità diversa e una prospettiva per il calcio italiano”. E ancora: “Non ho ancora sciolto le riserve sulla mia ricandidatura. Avvierò un confronto che sarà aperto e sarà ispirato ai massimi principi della democrazia. Dopo comunicherò la mia decisione. Ma a prescindere dal nome a me piacerebbe molto che ci fosse senso di grande unità, è già successo nel 2018 e i risultati si sono potuti constatare”.

Non solo elezioni, ci saranno anche alcune modifiche regolamentari. Su richiesta della Lega Serie A, è stato deciso di autorizzare un’ulteriore finestra di mercato dall’1 al 10 giugno 2025. Inoltre, sempre su richiesta della Serie A e sentito il parere dell’Aia, il Consiglio ha deciso ha deciso di sperimentare nel Campionato Primavera 1 maschile di riprendere il gioco con una rimessa laterale all’altezza del limite dell’area (riga dei 16 metri) come sanzione per la prolungata trattenuta del pallone da parte del portiere.