Elfsborg-Roma, le scelte di Hiljemark e Juric: le formazioni

Juric opta per il 3-4-2-1. Il tecnico ex Torino di affida alla difesa composta da Mancini, Ndicka con Hermoso. In mezzo al campo Paredes e Pisilli, sostenuti da Celik e Angeliño sugli esterni. In avanti c’è Shomurodov, con Baldanzi e Pellegrini alle sue spalle.

Elfsborg-Roma, le probabili formazioni:

ELFSBORG (3-4-2-1): Pettersson; Buhari, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli, Baidoo. All. Hiljemark.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angeliño; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov. All. Juric.