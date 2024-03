Emerson: “Milan-Roma è sempre speciale. Contento che sia tornato ai vecchi livelli”

Intervenuto a Milanews.it, Emerson, ex di Milan e Roma, ha parlato del sorteggio di Europa League e non solo.

Emerson: “Il ‘mio’ Milan era impressionante”

Hai giocato tante volte Milan-Roma, che ricordi hai?

“Le ho sempre giocate con la Roma perché stavo molto bene e giocavo da titolare. Ricordo che il Milan era impressionante, la squadra da battere e le partite sempre speciali. E poi una serie di fuoriclasse assoluti come Maldini, Cafu, Dida e tanti altri”.

Milan di oggi magari non così stellare ma finalmente competitivo dopo anni bui

“Sono contento che stia tornando ad essere il Milan di una volta. È una società che se lo merita, un grande club”.

In rossonero hai vissuto due anni, dal 2007 al 2009. Che periodo è stato della tua carriera?

“Nel periodo al Milan purtroppo mi sono trascinato alcuni problemi fisici che mi hanno condizionato, al punto da farmi lasciare il calcio. Per due anni ho sofferto tantissimo, pensavo di aiutare di più la squadra e non sono riuscito a farlo come avrei voluto. Sono quindi tornato in Brasile per giocare altri tre mesi e poi ho smesso. Avrei voluto giocare al Milan in un altro momento della mia carriera”.