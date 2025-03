Empoli – Bologna, le formazioni ufficiali e dove vederla

L’Empoli si prepara a ospitare il Bologna al Castellani per la semifinale d’andata di Coppa Italia: entrambe le squadre, considerate outsider della competizione, puntano forte alla finale di Roma del 14 maggio prossimo. D’Aversa deve fare i conti con la squalifica di Henderson, ma potrà contare sull’apporto di Gyasi e Fazzini, entrambi fermati dal Giudice Sportivo in campionato ma non in coppa. Dopo essere partito dalla panchina contro il Como, in avanti Colombo è pronto a ricoprire il ruolo di centravanti titolare assistito da Cacace ed Esposito dietro di lui. Nel Bologna, invece, Castro non recupera e non figura nemmeno tra i convocati: Italiano è pronto a ridare fiducia a Dallinga dal primo minuto, mentre Lykogiannis ha smaltito il problema alla caviglia ma rimane comunque in ballottaggio. La partita, in programma martedì 1 aprile alle 21:00, verrà trasmessa su Canale 5; in streaming, sarà possibile vederla su Mediaset Infinity.

Empoli – Bologna, le probabili formazioni

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.