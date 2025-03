Scatto Champions del Bologna: Venezia battuto 1-0

Venezia e Bologna si danno battaglia nella sfida del Penzo, valida per la 30ª giornata di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco, attualmente penultima in classifica, cerca di dare continuità all’ottimo pareggio casalingo ottenuto contro il Napoli prima della sosta. Dall’altra parte gli uomini di Italiano che stanno attraversando un periodo di forma straordinario coronato dal quarto posto in solitaria e culminato nel netto 5-0 inflitto alla Lazio due settimane fa.

Venezia-Bologna, i felsinei strappano 3 punti d’oro

Prima frazione abbastanza blanda, con poche occasioni da rete da una parte è dall’altra. Il Venezia si rende pericoloso al 31′ con Zerbin, che si presenta davanti a Skorupski, ma il portiere polacco è bravo a chiudergli lo specchio con un’uscita bassa. Al 40′, nuova chance per i padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Kike Perez, Idzes svetta di testa, ma il pallone termina di poco a lato. Il Bologna, invece, ha mostrato qualche spunto offensivo con Dallinga e Orsolini, senza però trovare il guizzo decisivo. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa i felsinei spingono sull’acceleratore e al 49′ si portano avanti: Cambiaghi scodella in area per Orsolini che con una bella conclusione al volo fa 1-0 per il Bologna. Dopo il gol subito, nonostante i numerosi cambi offensivi operati da Di Francesco, il Venezia non riesce a rimettere in piedi la partita. Il Bologna difende con ordine e porta a casa un successo fondamentale, che lo consacra al quarto posto in classifica.

Venezia-Bologna, il tabellino

0-1

Reti: 49′ Orsolini (B)

Ammoniti: 22′ Zerbin (V); 25′ Calabria(B); 61′ Kike Perez(V); 78′ Conde(V); 90+2′ Idzes(V).

Venezia(3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Schingthienne; Ellertsson(67′ Haps), Kike Pérez, Busio(89′ Duncan), Doumbia(67′ Conde); Zerbin; Fila(72′ Gytkjær), Oristanio(67′ Yeboah). A disposizione: Bjarkason, Carboni, Conde, Duncan, El Haddad, Grandi, Haps, Joronen, Gytkjær, Marcandalli, Sagrado, Yeboah, Zampano. Allenatore: Di Francesco

Bologna(4-2-3-1): Skorupski;Calabria(74′ Holm), Casale, Beukema,Juan Miranda; Ferguson, Freuler(74′ Pobega); Orsolini(82′ Pedrola),Odgaard,Cambiaghi(66′ Ndoye); Dallinga(82′ Fabbian). A disposizione: Aebischer, Bagnolini, Domínguez, El Azzouzi, Erlić, Fabbian, Holm, Lucumí, Moro, Ndoye, Estanis Pedrola, Pobega, Ravaglia. Allenatore: Italiano