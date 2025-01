Serie A, tris del Bologna al Monza (3-1) | Gol e assist per Orsolini

Al Renato Dall’Ara va in scena la sfida tra Bologna e Monza, valida per il 21° turno di Serie A. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo il match del 3 dicembre scorso, quando il Bologna trionfò 4-0 in Coppa Italia. Attualmente, i rossoblù occupano l’8ª posizione in classifica con 30 punti, reduce da un pareggio per 2-2 contro la Roma. Il Monza, invece, si trova in fondo alla classifica con 13 punti raccolti finora.

Bologna-Monza, i rossoblù vedono l’Europa.

Ottimo avvio di gara per i brianzoli che passano avanti dopo appena 4′: Da un’occasione sfumata per il Bologna parte il contropiede avversario, conduce Ciurria che serve un buon filtrante a Maldini che col destro batte Ravaglia e fa 1-0. Rialzano la testa i felsinei che al 22′ ritrovano la parità: Buon traversone di Orsolini sul quale spizza di testa Santiago Castro che arriva puntuale all’appuntamento con il gol. Cambia definitivamente passo la squadra di Italiano che al 33′ ribalta definitivamente il match grazie ad un bel di sinistro di Odgaard su un suggerimento di Dominguez. Si chiude dopo 3′ di recupero una prima frazione molto intensa, sul parziale di 2-1 per i felsinei. La ripresa continua mostrare un Bologna assoluto padrone del campo, con una supremazia che si concretizza definitivamente al 69′: cross dalla sinistra di Lykogiannis sul quale arriva Orsolini che addomestica e batte Turati, siglando il definitivo 3-1. Nel finale Dallinga sfiora il poker con un bel colpo di testa ma Turati è bravo a toccare in angolo. Sugli sviluppi del corner De Silvestri colpisce un clamoroso palo. Vittoria fondamentale per i rossoblù che continuano la loro corsa verso l’Europa. Notte fonda invece per gli uomini di Bocchetti che continuano a stazionare in fondo alla classifica.

Bologna-Monza, il tabellino

3-1

Reti: 4′ Maldini (M); 22′ Castro (B); 33′ Odgaard (B); 69′ Orsolini(B).

Ammoniti: 24′ Akpa Akpro (M); 35′ Kyriakopoulos (M); 45+1′ Castro (B); 94′ Izzo(M)

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch(80′ De Silvestri), Beukema, Lucumi, Miranda(66′ Lykogiannis); Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard(80′ Fabbian), Dominguez(66′ Ndoye); Castro(45′ Dallinga). A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Holm, Erlic, Moro, Ndoye, Iling-Junior, Casale, Pobega, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Fabbian, Urbanski. Allenatore: Vincenzo Italiano

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio(80′ Forson), Izzo, Carboni; Akpa Akpro(80′ Sensi), Bianco, Bondo(39′ Vignato), Kyriakopoulos(70′ Caprari); Ciurria, Maldini; Djuric(70′ Martins). A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caprari, Sensi, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. Allenatore: Salvatore Bocchetti.