Bologna a valanga sul Venezia (3-0) | Decide un super Orsolini e una doppietta di Ndoye

Bologna e Venezia si danno battaglia nell’ anticipo serale della 14a giornata di Serie A. I padroni di casa, reduci dalle fatiche di coppa con tanto di sconfitta casalinga contro il Lille, vogliono ritrovare fiducia e 3 punti per continuare ad inseguire il treno europeo. Dall’altra parte i veneti, ultimi in classifica, cercano un successo che manca dalla vittoria casalinga per 3-2 ai danni del Monza.

Bologna-Venezia, ottime conferme per Italiano

Buon avvio per gli ospiti che si schierano con un baricentro alto in fase di non possesso al fine di smorzare sul nascere la costruzione dal basso degli uomini di Italiano, costringendoli a giocare prevalentemente su lanci lunghi dalle retrovie. I felsinei aumentano i ritmi e al 19′ conquistano un calcio di rigore per fallo di Haaps su Ndoye. Dal dischetto va proprio l’esterno svizzero che spiazza Stankovic e fa 1-0 per il Bologna. La gara sembra stapparsi del tutto e il Venezia va subito vicino al pareggio con Nicolussi Caviglia che però calcia alto. Gara che mantiene l’equilibrio per il resto della prima frazione, che si chiude sul parziale di 1-0 in favore degli emiliani. Venezia che non ha mai impegnato Skorupski, nonostante una buona mole di gioco. Il Bologna oltre al penalty riesce a rendersi pericoloso in un paio di occasioni, non riuscendo però a trovare il raddoppio. Nella ripresa la squadra allenata da Di Francesco appare in netta difficoltà, faticando tremendamente nel proporsi oltre la propria metà campo. Il Bologna invece è all’ossessiva ricerca del gol che chiuderebbe il match. Nell’ arco di 2 minuti i rossoblù concretizzano alla grande il loro incredibile dominio. Al 69′ Orsolini fa 2-0 dal dischetto e al 71′ Ndoye cala il tris trovando la sua doppietta personale. Ottimo l’ingresso in campo del 7 bolognese che in pochi minuti fornisce un gol e un assist. nel finale il Bologna riesce a gestire molto bene il risultato e porta a casa 3 punti fondamentali che lanciano Orsolini e compagni a -1 dal settimo posto occupato dal Milan. Notte fonda invece per il Venezia che continua ad occupare l’ultimo posto in classifica.

Bologna- Venezia, il tabellino

3-0

Reti: 20′ rig. , 71′ Ndoye (B); 69′ rig. Orsolini (B).

Ammoniti: 26′ Sverko (V); 29′ Busio (V);

BOLOGNA (4-2-3-1 ): Skorupski; De Silvestri(49′ Holm), Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye(83′ Dominguez), Odgaard(83′ Urbanski), Karlsson(63′ Orsolini); Castro(63′ Dallinga). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, Corazza, Dallinga, Dominguez, Erlic, Fabbian, Ferguson, Holm, Iling Junior, Lykogiannis, Orsolini, Posch, Urbanski. Allenatore: Italiano

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko(75′ Altare); Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, Haps(46′ Ellertsson); Duncan(52′ Yeboah)(75′ Crnigoj), Oristanio, Pohjanpalo (85′ Raimondo) A disposizione: Bruno, Grandi, Altare, Bjarkason, Carboni, Crnigoj, Doumbia, El Haddad, Ellertsson,Yeboah,Gytkjaer, Raimondo, Sagrado, Schingtienne. Allenatore: Di Francesco