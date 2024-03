Inter, Julio Cesar: “I nerazzurri sono maturati, con l’Atlético dovrà fare una partita intelligente”

L’ex portiere nerazzurro, Julio Cesar, ha parlato del momento dei nerazzurri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’estremo difensore brasiliano ha dichiarato: “Mi sembra forte e agguerrita. La fiducia è importante e anche il sentirsi forti tutti insieme. Dopo la finale col City, tutti si sono accorti di quanto sia matura a prescindere dal risultato”.

Julio Cesar: “Thiago Motta merita la qualificazione in Champions League”

L’ex calciatore ha aggiunto, in merito alla prossima gara di campionato contro il Bologna del suo ex compagno di squadra, Thiago Motta: “Thiago in campo leggeva benissimo ogni sfumatura del gioco: molto però non lo capivano. Era strepitoso con i piedi e soprattutto con la testa. Merita la qualificazione in Champions ed è destinato al massimo. Senza nulla togliere al Bologna, è normale che prima o poi andrà in squadre più grandi”.

Sulla sfida di Champions League: “L’Inter deve combattere in modo intelligente. Avere due risultati su tre ti condiziona ma sanno gestire questa situazione. Se l’Inter dovesse passare? Nessuno sarebbe contento di giocarci contro“.