Julio Cesar: “Inter forte, può lottare per ogni obiettivo. Scudetto quasi fatto, ora a prendersi la Champions”

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter e grande protagonista del triplete nerazzurro del 2010, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della compagine interista ora allenata da Inzaghi.

C’è qualcosa di vagamente ”tripletista” anche nell’Inter di oggi?

“Niente paragoni, noi eravamo speciali ed è ancora bello ritrovarsi e vestire il nerazzurro tutti insieme. La squadra di oggi ha caratteristiche diverse, ma è speciale a suo modo”.

Allora, come le pare l’Inter che vola verso la seconda stella?

“Forte e agguerrita. Ho sempre pensato che nel calcio la cosa più bella, importante, quasi magica, sia la fiducia. Fiducia in se stessi e nei compagni. Sentirsi forti tutti insieme e, grazie a questo, esserlo poi in campo. Questa Inter è l’esempio perfetto di cosa significhi ‘fiducia’. Lo vedi nel modo in cui giocano, si cercano, credono in quello che fanno vincono. Hanno raggiunto uno status che permette di puntare a qualsiasi obiettivo: per lo scudetto il più è fatto e pure la Champions è possibile”.

Julio Cesar: “Maturità dell’Inter grazie alla finale persa. Il lavoro di Inzaghi è fantastico”

La macchina nerazzurra funziona così bene per merito di…?

“Del City! Potrei citare Inzaghi che sta gestendo tutto in una maniera fantastica, ma molto di quello che stiamo vivendo è nato nella finale di Champions. Per tutti il Manchester City avrebbe dovuto stravincere e invece ha rischiato… L’eredità di quella partita è stata importante a prescindere dal risultato: in quel momento tutto il mondo si è accorto di quanto questa Inter sia diventata matura. Prima di tutti, però, se n’è accorta l’Inter stessa: questa convinzione accompagna ora la squadra. In più, ha giocatori forti e funzionali in tutti i ruoli”.