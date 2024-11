Fantacalcio – Top e Flop di giornata: svettano Kean e Leao; male Theo e Maldini

Tante reti e molti bonus (e malus) nel dodicesimo turno

Dodicesima giornata con tanti gol, e di conseguenza con bonus e malus a profusione per i fantallenatori; a voi com’è andata? Vediamo tutti i Top e Flop ruolo per ruolo.

PORTIERI – Turno davvero difficile per i numero uno del nostro campionato tanto che i tre migliori per il fantacalcio risultano Perin, Provedel e Turati con la fantamedia non certo esorbitante del 6! Tra questi si fa preferire il portiere del Monza che “sul campo” merita 7 ma incassa un gol. A livello prestazionale, ma tutti con una rete al passivo che li fa scendere al 5,5, vanno bene anche Carnesecchi, Vasquez, De Gea, Leali e Suzuki con un buon 6,5. All’ultimo posto di giornata finisce invece il cagliaritano Sherri con una media del 5 ridotta a 2 per le tre reti subite; poco meglio Svilar (2,5), Montipo’ con 3 e ben tre portieri con 3,5 quali Skorupski, Maignan e Stankovic.

DIFENSORI – Grande giornata per il terzino del Cagliari Zappa che realizza una splendida doppietta e si guadagna la fantamedia del 13,5 (voto base 7,5). Alle sue spalle con 10 si piazzano il suo compagno di squadra Zortea, Valeri e Kamara. Stessa media di partenza (7) e fm del 9,5 per Vogliacco (rete e ammonizione), Bellanova e Rrahmani (8 con assist) e Miranda (7,5 con assist e giallo). L’autorete costa a Tourè l’ultimo posto: 5 di media e 2,5 per il fantacalcio. Appena meglio Theo Hernandez che rimedia un 4,5 in pagella e lo peggiora con un cartellino giallo chiudendo a 4. Chiude a 4,5 Pereira del Monza che partendo dal 5 scende a 4,5 con un’ammonizione sul groppone.

CENTROCAMPISTI – Nonostante il crollo giallorosso, El Shaarawy strappa la palma di miglior centrocampista dell’undicesimo turno con un bel 7,5 che diventa 13 grazie alla sua doppietta “annacquata” da un cartellino giallo. Sulla seconda piazza si posizione Zaccagni che al suo 7,5 somma la rete che decide la gara di Monza. Si fermano a 10 Pasalic, Orsolini, Da Cunha, Weah, Mc Tominay e Nicolussi Caviglia. Un cartellino giallo e due occasioni spedite in tribuna valgono a Maldini l’ultimo posto di giornata con 4,5. Si fermano a 5 Badelj, Oudin, Cristante e Vlasic; stessa fantamedia per Andersen che però vi arriva con un giallo che gli “guasta” il suo 5,5 iniziale.

ATTACCANTI – Con la sua tripletta Kean sbanca Firenze e il Fantacalcio; nonostante l’ammonizione arriva ad un 17 per tutti irraggiungibile. Secondo con 13,5 (7,5 di partenza) c’è il ritrovato Leao evidentemente rivitalizzato dalla serata “Real”. Castro del Bologna con gol e assist chiude a 11,5. Tra gli altri ci piace segnalare Pellegri con il suo 9,5 (gol e giallo) perché convinti che senza gli infortuni che lo perseguitano da sempre sarebbe stato, e chissà forse potrà esserlo ancora, un elemento di grande spessore. Tre gli attaccanti che finiscono all’ultimo posto con un 5 pieno senza malus: Djuric, Dovbyk e Sanabria.