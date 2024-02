Empoli-Fiorentina, le ultimissime dal Castellani | Le formazioni

Negli azzurri recupera Marin, pronto a partire dalla panchina, out Ebuehi e Caputo. In avanti c’è Cerri, supportato da Cambiaghi e Zurkowski. Rientra dalla squalifica anche Walukiewicz, in campo dal 1′. Nei viola c’è il rientro di Martinez Quarta, subito titolare al centro della difesa con Milenkovic. Attacco affidato a Belotti, con Nico Gonzalez, Beltran e Ikoné alle sue spalle.

Empoli-Fiorentina, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Bereszynski; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri. All. Nicola.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikonè; Belotti. All. Italiano.