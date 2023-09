Empoli-Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Empoli e Juventus in campo al Castellani, questa sera alle 20.45. Bianconeri in campo con il 3-5-2 con: Perin tra i pali a sostituire, ancora, l’infortunato Szczęsny, al rientro dopo la sosta; Bremer e Danilo accanto a Gatti, alla prima da titolare in questa stagione; Locatelli, Miretti e Rabiot in mezzo al campo, sostenuti da Weah e Cambiaso sulla fasce laterali; attacco affidato ancora al duo composto da Chiesa e Vlahovic. Cambio modulo per Zanetti, chiamato a rimediare alla brutta partenza, che passa dal 4-2-3-1 al 4-3-3, con: Berisha in porta; Bereszynski, Ismajli, Luperto e Pezzella per il reparto difensivo; Marin, Grassi e Fazzini a centrocampo; in avanti il tridente composto da Baldanzi, Cambiaghi e Caputo.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti