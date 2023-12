Finisce in parità il posticipo del Castellani tra Empoli e Lecce

L’Empoli ai punti avrebbe meritato la vittoria per quanto fatto nella seconda parte della ripresa, ma il Lecce ma sopratutto Falcone hanno retto l’urto degli uomini di Andreazzoli.

La cronaca

Nel primo tempo si fa preferire l’Empoli con sulla destra Cambiaghi sempre pericoloso, ed al 26’ entra in area calcia ma Falcone manda in angolo. Luperto dalla susseguente azione calcia in area piccola ma cicca la conclusione. Il Lecce si fa vedere nel finale con un tiro di Banda. Nella ripresa occasionissima Empoli con Falcone che respinge un tiro di Grassi, ma al 64’ arriva la beffa per i padroni di casa con Banda che calcia dal limite e Berisha si fa passare la palla sotto le gambe. Pareggio dei padroni di casa al 72’ con Cambiaghi che grazie ad una deviazione di Rafia batte Falcone. Paratissima di Falcone al 78’ su un tiro di Luperto a botta sicura

Il tabellino

Empoli-Lecce 1-1

EMPOLI: Berisha, Grassi, Kovalenko, Caputo (dal 41′ pt Shpendi), Bereszyński, Cancellieri, Cambiaghi, Maleh, Bastoni, Luperto ©, Ismajli. A disposizione: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Shpendi, Gyasi, Cacace, Marin, Fazzini, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Maldini. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

LECCE: Falcone, Pongračić, Baschirotto ©, Oudin, Sansone, Dorgu, Gonzalez, Gendrey, Ramadani, Banda, Piccoli. A disposizione: Brancolini, Samooja, Rafia, Krstovic, Venuti, Berisha, Listkowski, Faticanti, Gallo, Smajlović, Strefezza, Blin, Dermaku, Touba, Kaba. Allenatore: Roberto D’Aversa

Reti: al 19′ st Banda, al 26′ st Rafia (autogol)

Ammonizioni: Gonzalez, Maleh, Grassi, Ramadani