Empoli sta attraversando un periodo difficile, con una forma incostante e un morale probabilmente sotto pressione a causa della loro posizione in classifica vicina alla zona retrocessione. Nell’ultima partita, hanno pareggiato 1-1 contro il Genoa, un risultato che riflette la loro lotta offensiva, avendo segnato solo 9 gol in tutta la stagione. In termini di formazione, sono assenti di Giuseppe Pezzella e Tommaso Baldanzi per infortunio. Per quanto riguarda la disposizione in campo, si prevede un 4-3-3 con Berisha in porta; Bereszynski, Ismajli, Luperto, e Cacace in difesa; Ranocchia in cabina di regia, Fazzini e Maleh mezz’ale; Cambiaghi, Caputo, e Maldini a gestire le azioni offensive.