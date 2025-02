Subito João Félix e Sottil titolari. In avanti c’è Abraham; panchina per Giménez. In mezzo al campo Musah e Fofana. In difesa Gabbia e Thiaw al centro della difesa, supportati da Walker e Theo Hernández. Nell’Empoli c’è Colombo come terminale offensivo, sostenuto da Esposito e Cacace.

Empoli – Milan, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Viti, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Musah, Fofana; Sottil, João Félix, Pulisic; Abraham. All. Conceição.