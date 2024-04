Empoli-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

All’andata la sconfitta per 0-1 del Napoli contro l’Empoli con gol di Kovalenko valse l’esonero di Rudi Garcia. Nelle ultime sei partite tra le due compagini sono arrivate 4 vittorie per i toscani e 2 per i partenopei. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 20 aprile alle ore 18.

Probabili formazioni Empoli-Napoli

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona