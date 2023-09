Manca solamente l’ufficialità, ma Paolo Zanetti non sarà più l’allenatore dell’Empoli. Non c’è stata storia per l’allenatore ex Venezia dopo la brutta sconfitta in casa della Roma, che ha portato ancor di più malumori visti anche i zero punti in classifica.

Empoli, torna Andreazzoli?

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha deciso quindi di richiamare Aurelio Andreazzoli, ex allenatore di Roma e Genoa, e che ha già allenato due volte la squadra toscana.