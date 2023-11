Berardi nel finale decide il match del Castellani

Vince il Sassuolo, ma l’Empoli forse avrebbe meritato il pareggio per le molte occasioni create nel finale, la decide Berardi nel finale che riceve palla da una ribattuta ed in area in diagonale beffa Berisha.

Per l’Empoli a segno Caputo su rigore, Fazzini e Kovalenko, per il Sassuolo Henrique, Pinamonti e Berardi.

Il tabellino

EMPOLI-SASSUOLO 3-4

RETI: 4′ Caputo (rig.) (E), 11′ Pinamonti (S), 21′ M. Henrique (S), 30′ Fazzini (E), 66′ Berardi (rig.) (S), 86’ Kovalenko, 91’ Berardi

EMPOLI: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (dal 70′ Grassi), Ranocchia (dal 70′ Kovalenko), Maleh (dal 79′ Gyasi); Cancellieri (dal 70′ Maldini), Cambiaghi (dal 79′ Destro); Caputo

A disposizione: Caprile, Perisan, Walukiewicz, Guarino, Ebuehi, S. Bastoni, Kovalenko, Marin, Grassi, Maldini, Gyasi, Shpendi.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Viti (dal 53′ Vina); Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt (dal 78′ Bajrami), Laurienté (dal 78′ Castillej0); Pinamonti (dal 78′ Mulattieri)

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Bajrami, Ferrari, Ceide, Vina, Castillejo, Volpato, Lipani, Defrel

Allenatore: Alessio Dionisi