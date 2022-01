Empoli Sassuolo, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo aver ottenuto un altro risultato prestigioso (pareggiando per 3-3 in casa della Lazio) l’Empoli di Andreazzoli può guardare con sempre più orgoglio e tranquillità a una classifica che vede i toscani a 28 punti, al nono posto in classifica. Il Sassuolo viene invece dal pareggio colto in rimonta contro il Genoa nel quale il solito Berardi ha tolto le castagne dal fuoco con il suo nono gol stagionale.

Empoli Sassuolo, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel

Empoli Sassuolo, i precedenti

In serie A, in casa dell’Empoli, ci sono stati solo 4 precedenti con 3 vittorie toscana e 1 del Sassuolo. Questa è datata alla stagione 16/17 con i neroverdi che si imposero al Castellani per 3-1 con le reti di Peluso, Matri e Duncan. Nell’ultimo precedente, invece, l’Empoli vinse per 3-0 con le reti di Krunic, Acquah e Farias.

Empoli Sassuolo, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 14:30, sarà visibile su DAZN